ثلاثة عشر قتيلا في تجدد العنف بإفريقيا الوسطي



لقي ثلاثة عشر شخصا مصرعهم في جمهورية أفريقيا الوسطي خلال هجوم بالأسلحة البيضاء نفذه مقاتلون يعتقد أنهم من ميليشيا "سيليكا" .



ووقع الهجوم في بلدة "كاجا باندورو" شمالي البلاد حيث يقطن بعض اللاجئين الفارين من التوترات العرقية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.



وتصدت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، للمهاجمين وأرغمتهم على التراجع، فيما فر مئات اللاجئين المقيمين في المنطقة باتجاه قاعدة للأمم المتحدة طلبا للحماية.



وأفاد المسؤولون الأمميون أن جنود حفظ السلام اضطروا لإطلاق النار بهدف حماية السكان المدنيين وأن ما لا يقل عن عشرة من أفراد ميليشيا سيليكا لقوا حتفهم برصاص قوات حفظ السلام.



