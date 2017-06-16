ستة مليارات من البنك الدولى لدعم الصحة بموريتانيا

ثلاثة قتلى فى تفجير انتحاري بالكاميرون

تحذير أفريقي من تأجيل الانتخابات الرئاسية بالكونغو

وزير: لن نقبل باستغلال المنابر لأهداف سياسية

وزير موريتاني: بزوال الأسباب ستعود علاقاتنا مع قطر

موريتانيا: مراسيم بتعيين مجالس إدارات عمومية

موريتانيا: مشروع قانون خاص بعلاوة البرلمانيين

موريتانيا: وزير يتجول في مطار "أم التونسي"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ثلاثة قتلى فى تفجير انتحاري بالكاميرون https://t.co/vgjvs5kUW5ثلاثة-قتلى-فى-تفجير-انتحاري-بالكاميرون_… https://t.co/XMszJ81W9q
الجمعة 16 يونيو - 13:23
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | وزير: لن نقبل باستغلال المنابر لأهداف سياسية https://t.co/vgjvs5kUW5وزير-لن-نقبل-باستغلال-المنابر-لأه… https://t.co/nihctUya1p
الجمعة 16 يونيو - 13:04
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ثلاثة قتلى فى تفجير انتحاري بالكاميرون


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 16 يونيو 2017 - 11:13



ثلاثة قتلى فى تفجير انتحاري بالكاميرون
مواضيع ذات صلة

أعلنت الأجهزة الأمنية الكاميرونية، اليوم الجمعة، مقتل مدنيين فى تفجير انتحاري في أقصى شمال الكاميرون الذي يشهد هجمات متكررة  لجماعة "بوكو حرام" المسلحة.
 
وقال مصدر أمني إن انتحارية دخلت من مدينة ليماني، على الحدود مع نيجيريا، وفجرت نفسها "خلف المدرسة الرسمية للمدينة"، مضيفا أن "ثلاثة أشخاص قتلوا، هم مدنيان بالإضافة للانتحارية".
 
وتواجه منطقة أقصى الشمال منذ بضعة أسابيع، عودة الهجمات التي تشنها "بوكو حرام"، بعد هدنة نسبية استمرت عدة أشهر.
 
من جهة اخرى، أفاد المصدر ذاته أن جنودا كانوا يشاركون في دورية قتلوا، صباح أمس الخميس، عضوا في لجنة الحراسة (مجموعة الدفاع الذاتي) في محلة ساندا-وادجيري الصغيرة في المنطقة بالغلط، وأصابوا تسعة آخرين بجروح.
 
وتقضي مهمة لجان الحراسة المؤلفة من السكان، بإبلاغ قوى الأمن بأي حركة مشبوهة، للحد من هجمات "بوكو حرام" واعتداءاتها.
 


الكلمات المفتاحية : الكاميرون, بوكوحرام, تفجير
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة