ثلاثة قتلى فى تفجير انتحاري بالكاميرون



أعلنت الأجهزة الأمنية الكاميرونية، اليوم الجمعة، مقتل مدنيين فى تفجير انتحاري في أقصى شمال الكاميرون الذي يشهد هجمات متكررة لجماعة "بوكو حرام" المسلحة.



وقال مصدر أمني إن انتحارية دخلت من مدينة ليماني، على الحدود مع نيجيريا، وفجرت نفسها "خلف المدرسة الرسمية للمدينة"، مضيفا أن "ثلاثة أشخاص قتلوا، هم مدنيان بالإضافة للانتحارية".



وتواجه منطقة أقصى الشمال منذ بضعة أسابيع، عودة الهجمات التي تشنها "بوكو حرام"، بعد هدنة نسبية استمرت عدة أشهر.



من جهة اخرى، أفاد المصدر ذاته أن جنودا كانوا يشاركون في دورية قتلوا، صباح أمس الخميس، عضوا في لجنة الحراسة (مجموعة الدفاع الذاتي) في محلة ساندا-وادجيري الصغيرة في المنطقة بالغلط، وأصابوا تسعة آخرين بجروح.



وتقضي مهمة لجان الحراسة المؤلفة من السكان، بإبلاغ قوى الأمن بأي حركة مشبوهة، للحد من هجمات "بوكو حرام" واعتداءاتها.

