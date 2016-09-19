ثلاث تفجيرات غامضة تهز أمريكا خلال أسبوع



قال رئيس بلدية مدينة إليزابيث في نيوجيرزي كريستيان بولويدج ، إن الشرطة فجرت طردا مريبا في وقت مبكر، اليوم الاثنين، قرب محطة للقطارات في المدينة بعد الإشتباه أنه ربما يحتوي على عبوة ناسفة.



جاء هذا بعد أن هزت الولايات المتحدة ثلاث هجمات هذا الأسبوع، بينها تفجير ليل السبت، أسفر عن إصابة 29 شخصا في مانهاتن، وحادث طعن في مركز للتسوق في مينيسوتا أدى إلى إصابة تسعة أشخاص.



وقال رئيس بلدية مدينة إليزابيث، إن رجلين كانا يزيلان القمامة قرب محطة القطارات ليل الأحد، عثرا على طرد مريب يحتوي على ما اشتبه في أنها قنبلة في صندوق مهملات.



وأضاف بولويدج أن الرجلين أبلغا الشرطة عن الطرد بعد أن شاهدا "أسلاكا وأنبوبا".



وانتقلت فرقة مفرقعات تابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي إلى الموقع للكشف على العبوة.



وذكرت شبكة "إن بي سي" أن دوي انفجار هائل سمع قرب المحطة، وأكد بولويدج عبر موقع تويتر أن الشرطة فجرت الطرد المريب. وفي تغريدة تالية أكد أن الانفجار أعقب محاولة للشرطة لإبطال مفعول العبوة عن طريق روبوت.



وهز انفجار قوي حي تشيلسي في مانهاتن في وقت متأخر يوم السبت بعد انفجار قنبلة مصنوعة من إناء طهي بالضغط. وعثر على عبوة مشابهة على مسافة قريبة في وقت لاحق من تلك الليلة.



وجاء انفجار تشيلسي عقب انفجار قنبلة أنبوبية السبت الماضي على مسار سباق للعدو في بلدة سيسايد بارك في نيوجيرزي. ولم يصب أحد بسوء في ذلك الانفجار وهو قيد التحقيق.

