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ثلاث دول أفريقية تنسحب من المحكمة الدولية الجنائية


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 26 أكتوبر 2016 - 13:12



ثلاث دول أفريقية تنسحب من المحكمة الدولية الجنائية
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أعلن وزير الإعلام الغامبي  شريف بوجانغ الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في أعقاب قرارين مماثلين من بوروندي، وجنوب أفريقيا.
 
وفي إعلان للتلفزيون الوطني أعيد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي اتهم الوزير الغامبي المحكمة الجنائية الدولية بممارسة "الاضطهاد تجاه الأفارقة، وخصوصا حيال قادتهم"، معتبرا أن "30 بلدا غربيا على الأقل ارتكبت جرائم حرب" منذ تأسيس هذه المحكمة.
 
وكانت جنوب أفريقيا أعلنت الأسبوع الماضي انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية اثر جدل أعقب رفض حكومة جنوب أفريقيا اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بناء على طلب هذه الهيئة.
 
وتبعت جنوب أفريقيا فى انسحابها،  بوروندي حيث أقرت أمس الثلاثاء قانونا ينص على الانسحاب من هذه المحكمة، التى يقع مقرها بلاهاي فى هولندا.
 
وتقول بعض الحكومات الأفريقية إن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازا ضد قادة القارة، كما تعاني من نقص تعاون بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة التي وقعت على ميثاق تأسيس المحكمة إلا أنها لم تصادق عليه.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, المحكمة الجنائية الدولية, انسحاب


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