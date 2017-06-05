قمة "سيدياو" تطالب موريتانيا بالعودة إلى المجموعة

ثلاث دول خليجية ومصر تقطع علاقتها بقطر

موريتانيا :أبرز الأحداث المتوقعة ليوم الاثنين

قادة "الإيكواس" يبحثون شراكة موريتانيا مع فضاء المجموعة

"فيسبوك" يعلن محاربته للإرهاب بعد تفجيرات لندن

الحزب الحاكم يطلق قافلة طبية من حي "المنسية"

موريتانيا: هجمات لندن تتناقض مع أجواء رمضان

منتخب "المرابطون" يخسر وديا من منتخب ليسوتو‎

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ثلاث دول خليجية ومصر تقطع علاقتها بقطر https://t.co/vgjvs5kUW5ثلاث-دول-خليجية-ومصر-تقطع-علاقتها-بقطر_… https://t.co/cvGXXtwTZw
الاثنين 5 يونيو - 12:37
Sahara Media Agency : موريتانيا :أبرز الأحداث المتوقعة ليوم الاثنين https://t.co/26nUgIM1E5
الاثنين 5 يونيو - 05:50
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ثلاث دول خليجية ومصر تقطع علاقتها بقطر


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 5 يونيو 2017 - 10:30



ثلاث دول خليجية ومصر تقطع علاقتها بقطر
مواضيع ذات صلة

أعلنت السعودية ومصر والبحرين والامارات الاثنين قطع علاقاتها الديبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها أمام الرحلات منها وإليها، متهمة الدوحة "بدعم الارهاب"، وذلك بعد 15 يوما على زيارة للرئيس الاميركي دونالد ترامب الى السعودية.

كما أعلنت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي اليمنية المعترف بها دوليا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة الدوحة بدعم المتمردين الحوثيين المناصرين لإيران ودعم جماعات متطرفة في اليمن.
 
وقرر التحالف العربي الذي يقاتل الحوثيين في اليمن بقيادة السعودية، إنهاء مشاركة قطر فى الجهود العسكرية للتحالف.
 
واتهمت قطر جاراتها بالسعي إلى "فرض الوصاية" عليها، ورأت ان القرار "غير مبرر". وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان ان "هذه الاجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
 
فى غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الدول الخليجية إلى الحفاظ على وحدتها والعمل على تسوية الخلافات.

وقال "بالتأكيد نشجع الأطراف على الجلوس معا ومعالجة هذه الخلافات". مضيفا "اذا كان هناك اي دور يمكن ان نلعبه لمساعدتهم على ذلك، فاعتقد انه مهم لمجلس التعاون الخليجي أن يحافظ على وحدته".
 
ويملك الاميركيون أكبر قاعدة عسكرية لهم في المنطقة في قطر.
 
وتعد هذه وفقا للمراقبين أخطر أزمة  تهدد كيان مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه في 1981. ويضم المجلس السعودية والكويت والامارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر.
 


الكلمات المفتاحية : الخليج, العلاقات, قطر
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة