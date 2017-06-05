ثلاث دول خليجية ومصر تقطع علاقتها بقطر



أعلنت السعودية ومصر والبحرين والامارات الاثنين قطع علاقاتها الديبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها أمام الرحلات منها وإليها، متهمة الدوحة "بدعم الارهاب"، وذلك بعد 15 يوما على زيارة للرئيس الاميركي دونالد ترامب الى السعودية.



كما أعلنت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي اليمنية المعترف بها دوليا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة الدوحة بدعم المتمردين الحوثيين المناصرين لإيران ودعم جماعات متطرفة في اليمن.



وقرر التحالف العربي الذي يقاتل الحوثيين في اليمن بقيادة السعودية، إنهاء مشاركة قطر فى الجهود العسكرية للتحالف.



واتهمت قطر جاراتها بالسعي إلى "فرض الوصاية" عليها، ورأت ان القرار "غير مبرر". وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان ان "هذه الاجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".



فى غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الدول الخليجية إلى الحفاظ على وحدتها والعمل على تسوية الخلافات.



وقال "بالتأكيد نشجع الأطراف على الجلوس معا ومعالجة هذه الخلافات". مضيفا "اذا كان هناك اي دور يمكن ان نلعبه لمساعدتهم على ذلك، فاعتقد انه مهم لمجلس التعاون الخليجي أن يحافظ على وحدته".



ويملك الاميركيون أكبر قاعدة عسكرية لهم في المنطقة في قطر.



وتعد هذه وفقا للمراقبين أخطر أزمة تهدد كيان مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه في 1981. ويضم المجلس السعودية والكويت والامارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر.

