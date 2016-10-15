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Sahara Media Agency : النيجر: مقتل شخص وخطف أمريكي ينشط فى العمل الانساني https://t.co/nfBByD24cl
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ثلاث طرق غيرعادية للعثور على هاتفك المفقود


صحراء ميديا + وكالات
السبت 15 أكتوبر 2016 - 08:30



ثلاث طرق غيرعادية للعثور على هاتفك المفقود
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يشكل ضياع الهاتف أمرا مزعجا للغاية، لاسيما حين يكون الأمر داخل غرفة فوضوية، إذ يصبح العثور عليه صعبا بسبب الاضطرار إلى النبش وسط كومة من الأغراض.

ويقترح موقع "إم إس إن" طرقا غير تقليدية للعثور على الهاتف "المختفي" دون تكبد عناء البحث في كل جانب من البيت.

من الطرق الذكية لتبحث عن هاتفك المحمول، في حال كان هاتفا ذكيا، هو أن تستخدم مساعد "أمازون" الصوتي؛ وهو جهاز متطور يتفاعل بطريقة ذكية مع تطبيق في جهازك المختفي.

ويكفي أن توجه أمرا لمساعدك الصوتي "أليكسا"، وتقول له "أوجد هاتفي" حتى يرن بصوت مرتفع، حتى وإن كنت قد تركته في وضع صامت.

أما الطريقة الثانية للعثور، فتتم عبر تطبيق "بلير"، بالنسبة إلى الهواتف المشغلة بنظام أندوريد،  يجعلها قادرة على التقاط الكلمات.

ويتوجب على المستخدم أن ينشئ كلمة مفتاحا مع هاتفه، وحين يضيع منه الجهاز، يكفي أن يصيح "أينك أيها الهاتف" أو باسم معين حتى يرن المنبه وينبعث صوته.

ويمكن العثور على الهواتف المفقودة، في صيغة ثالثة، عبر جهاز التتبع "تيل آند تراك"، وهو جهاز صغير يمكن أن تضعه إلى جانب المفاتيح، وتربطه بهاتفك عن طريق البلوتوث، ويكفي أن تضغط على زره حتى يبدأ الهاتف في إصدار صوت ليدلك على موقعه، دون أن تضطر لتنبس بكلمة واحدة كما هو الحال في الطريقة الأولى.


الكلمات المفتاحية : الهواتف, ضياع


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