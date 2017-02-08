ثمانية أخبار إقليمية ودولية قد تود معرفتها

أحداث متوقعة.. الأربعاء 08 فبراير 2017

غامبيا: تحديد موعد الانتخابات التشريعية

ليبيريا تمنع أعضاء الحكومة من السفر

تقرير: "داعش" يترصد دول المغرب العربي

الرئيس البيساوي يبدأ زيارة عمل لموريتانيا

ندوة علمية تحذر من مخاطر المخدرات

الصيد تناقش خطة لمكافحة التلوث بالزيوت

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مقالات

موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه

عبد الله ولد سيديا: كاتب صحافي
موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه
رمت بي مهنة المتاعب إلى دروب موحشة في بلد إفريقي صغير يعبر بشق الأنفس نفقا غير واضح المعالم بين

رحل الرجل المستقيم

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سبحان الحي الدائم الذي لا يموت انتقل إلى جوار ربه الأعلى صبيحة يوم الإثنين 30 يناير المغفور له

المرحوم شيخنا الصحفي المتميز

محمد الحافظ بن محم
المرحوم شيخنا الصحفي المتميز
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الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في
Sahara Media Agency : غامبيا: تحديد موعد الانتخابات التشريعية https://t.co/K8fFNPLead
الثلاثاء 7 فبراير - 22:10
Sahara Media Agency : ليبيريا تمنع أعضاء الحكومة من السفر https://t.co/SM6RtDAsbc
الثلاثاء 7 فبراير - 22:10
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ثمانية أخبار إقليمية ودولية قد تود معرفتها


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 8 فبراير 2017 - 09:07



ألشرطة الفرنسية خلال أعمال شغب بباريس - وكالات أنباء
ألشرطة الفرنسية خلال أعمال شغب بباريس - وكالات أنباء
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واشنطن: صرح مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث اقتراحا قد يؤدي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة "التنظيمات الإرهابية"، وقال المسؤولون إنه تم أخذ رأي عدد من الوكالات الأمريكية بشأن مثل هذا الاقتراح الذي سيضاف إن تم تنفيذه إلى الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
 
سوريا: قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إن الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا في عمليات إعدام جماعي ومارست تعذيبا ممنهجاً في سجن عسكري قرب دمشق.
 
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الكلمات المفتاحية : أبوجا, أبيدجان, أفريقيا, باريس


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