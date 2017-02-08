ثمانية أخبار إقليمية ودولية قد تود معرفتها



أبيدجان : خرجت أعداد كبيرة من أفراد القوات الخاصة من معسكرهم وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء وسيطروا على بلدة بجنوب شرق كوت ديفوار، أمس الثلاثاء، في إظهار جديد للاستياء داخل الجيش.



أبوجا : نفت الحكومة النيجيرية مزاعم حول تدهور الحالة الصحية لرئيس البلاد محمد بخاري، داعية الشعب لتجاهل المخاوف المتزايدة حيال وضعه الصحي، وكان بخاري قد طلب من البرلمان تمديد إجازته المرضية في بريطانيا لاستكمال سلسلة من الفحوصات أوصى بها أطباؤه.



بيساو : قدم الوزير الأول في غينيا بيساو برنامجه الحكومي إلى رئيس الجمعية الوطنية الشعبية، في ظل تفاقم الأزمة السياسية في البلاد منذ أغسطس العام الماضي، بسبب المواجهة الحادة بين الرئيس وأغلبيته البرلمانية؛ وكان الوزير الأول قد انتقد أمس الوسيط الأفريقي في الأزمة، الرئيس الغيني ألفا كوندي بشدة، وشكك في حياده المطلوب، وقال الوزير في حديث للصحافة أمس (الثلاثاء) إن بإمكانه أن يطلب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تعيين وسيط آخر.



مقديشو : قال مسؤول صومالي كبير إن مقاتلين من حركة الشباب اقتحموا اليوم الأربعاء فندقا في بوصاصو، عاصمة منطقة بلاد بنط شبه المستقلة، وقتلوا أربعة حراس كما لقي مهاجمان حتفهما، وذلك قبيل ساعات من جلسة برلمانية سيتم خلالها اختيار رئيس للبلاد من ضمن 23 مرشحاً للمنصب.



باريس : قال ممثل عن الشرطة الفرنسية إنها ألقت القبض على 12 شخصا في ليلة رابعة على التوالي من المواجهات مع شبان في ضواح إلى الشمال من العاصمة باريس بعد توتر بسبب اتهامات بانتشار عنف الشرطة في مناطق جديدة.



واشنطن : صرح مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث اقتراحا قد يؤدي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة "التنظيمات الإرهابية"، وقال المسؤولون إنه تم أخذ رأي عدد من الوكالات الأمريكية بشأن مثل هذا الاقتراح الذي سيضاف إن تم تنفيذه إلى الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.



سوريا : قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إن الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا في عمليات إعدام جماعي ومارست تعذيبا ممنهجاً في سجن عسكري قرب دمشق.



إسطنبول : أوضح مرسوم صدر في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء أن تركيا أقالت أكثر من 4400 موظف بينهم معلمون ورجال شرطة وأكاديميون للاشتباه في صلتهم بمنظمات إرهابية.

