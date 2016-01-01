ثمان دول عربية تنسحب من قمة مالابو تضامنا مع المغرب



أعلنت 8 دول عربية انسحابها من القمة العربية الإفريقية الرابعة التي تعقد اليوم الأربعاء، في "مالابو" عاصمة غينيا الإستوائية، بسبب إصرار دول من الإتحاد الإفريقي على وضع علم ما يسمي بالجمهورية العربية الصحراوية التي أعلنتها "جبهة البوليساريو ".



وانسحبت المغرب والبحرين، والسعودية والإمارات وقطر واليمن وسلطنة عمان والصومال من القمة التي تعقد تحت عنوان التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي بين إفريقيا والعالم العربي.



وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب والأفارقة قد انطلق الاثنين الماضي في مالابو ، للتحضير للقمة التي تنطلق اليوم.



وفي سياق متصل، كشف مصدر دبلوماسي إفريقي رفيع عن رفع جلسات أعمال المجلس، إلى وقت لاحق لم يحدد، وأضاف أن الدول الإفريقية ستعقد اجتماعا طارئا، لبحث هذا الخلاف مع الدول العربية، وبدورهم رؤساء وفود الدول العربية سيجتمعون لإيجاد حل للأزمة الناشئة بين الطرفين.



وتقدم المغرب في شهر سبتمبر الماضي، بطلب الالتحاق بالاتحاد الإفريقي، بعد 32 عاما من انسحابه من العمل الإفريقي المؤسساتي الجماعي.

