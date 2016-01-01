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"جئناكم متعبين".. رسالة تميم البرغوثي للموريتانيين


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 22 نونبر 2016 - 09:53



"جئناكم متعبين".. رسالة تميم البرغوثي للموريتانيين
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أنعش الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي مساء أمس الاثنين بنواكشوط، أمسية شعرية احتضنها دار الشباب القديمة، ألقي خلالها مجموعة من قصائده الشعرية.
 
وحضر الأمسية عدد الشعراء والأدباء والناشطين في الشأن الثقافي في موريتانيا.
 
الأمسية تم تنظيمها من قبل اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، بالتعاون مع الوزارة المنتدبة لدي وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.
 
وكان تميم البرغوثي قد وصل إلى نواكشوط، في إطار وفد من للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"، التي تزور موريتانيا حاليا برئاسة الأمينة التنفيذية للجنة ريما خلف، التي يعمل البرغوثي كمستشار قانوني شخصي لها.
 
وألقى البرغوثي عدة قصائد من إنتاجه، في مقدمتها قصيدته "في القدس" وقصيدة "قفي ساعة"، ولكنه ألقى قصيدة أخرى تحت عنوان: "جئناكم متعبين" يخاطب فيها الموريتانيين بلسان أهل المشرق العربي.
 


الكلمات المفتاحية : تميم البرغوثي, شعر, قصيدة


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