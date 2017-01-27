جاليات أفريقية تحتفى بوساطة موريتانيا فى غامبيا



أشادت رابطة الجاليات المهاجرة المقيمة بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا اليوم الجمعة بنجاح الوساطة التى قادها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فى إنهاء الأزمة الغامبية.



وثمنت رئيسة الرابطة وممثلة قنصلية الكاميرون في نواذيبو حمصة فوبويوم في كلمة بالمناسبة ما سمتها الجهود مكنت من الحفاظ على جمهورية غامبيا من التمزيق والويلات.



وأكد عدد من الهاجرين خلال تظاهرة التي احتضنها مركز المعرفة للجميع أن عزيز نجح في حل فتيل الأزمة الغمبية وإخماد نيران فتنة كانت ستعصف بالسلم في غامبيا وجوارها.



ونجحت وساطة قادها الرئيس الموريتاني ونظيره الغيني ألفا كوندي فى مغادرة الرئيس الغامبي السابق يحي جامي السلطة والبلاد السبت الماضي، فيما عاد الرئيس المنتخب أدما بارو إلى بانجول أمس الخميس.

