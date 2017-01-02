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جالية موريتانيا في سنسناتي تناقش التحديات


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 2 يناير 2017 - 11:03



جالية موريتانيا في سنسناتي تناقش التحديات
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ناقشت الجالية الموريتانية ولاية سنسناتي الكبرى، بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الأحد، عدداً من التحديات التي تواجه أفراد الجالية، وذلك خلال مؤتمرها السنوي.
 
وانعقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات بالمركز الإسلامي، حيث تركز النقاش حول "سبل ترقية العمل الجمعوي والنهوض بأعباء الجالية والتي من أهمها تربية النشأ على قيم الأسلاف والحفاظ عليه من الانحراف".
 
وأوضح المؤتمرون في بيان صحفي وزعوه صباح اليوم الاثنين، أن أفراد الجالية الموريتانية ناقشوا بشكل مستفيض تقييم أداء المكتب المنصرف، وانتخبوا مكتباً تنفيذياً جديداً سيتولى مهمة الإشراف على أنشطة الجالية.
 
من جهة أخرى قام المشاركون في المؤتمر من أعضاء الجالية الموريتانية في سنسناتي بانتخاب أعضاء هيئة الرقابة التي تلعب دورا تشريعيا ورقابيا على أداء المكتب التنفيذي (كدور البرلمان للحكومة)، وفق ما أعلن المؤتمرون في بيان صحفي.
 


الكلمات المفتاحية : الولايات المتحدة, جالية


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