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جامي.. حكم غامبيا 22 عاماً وخسر بشكل مفاجئ


دكار - صحراء ميديا
الجمعة 2 ديسمبر 2016 - 13:52



جامي.. حكم غامبيا 22 عاماً وخسر بشكل مفاجئ
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أقر الرئيس الغامبي يحيى جامي بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد يوم أمس الخميس، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في غامبيا لعدد من الصحفيين اليوم الجمعة.
 
وتشير النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية إلى تقدم مرشح ائتلاف المعارضة أداما بارو بنسبة 45 في المائة من أصوات الناخبين.
 
ووصل جامي إلى الحكم في غامبيا قبل 22 عاماً في انقلاب عسكري أبيض، وحكم البلاد بقبضة من حديد، تعرض لعدة انقلابات عسكرية انتهت بالفشل وأعقبتها عمليات قمع وتصفيات وحشية.
 
وقال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات أليو مومار نجي: "إنه استثنائي أن يقدم شخص حكم البلاد لفترة طويلة على الإقرار بالهزيمة".
 
وأعلنت النتائج الأولية عبر التلفزيون الرسمي من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات، والتي تشير إلى تقدم مرشح المعارضة في جميع محافظات البلاد.

وأوضحت هذه النتائج تقدم مرشح المعارضة بحصوله على 263 ألف صوت، مقابل 212 ألف صوت لجامي، و112 ألف صوت لمرشح ثالث.
 
وعلى الرغم من تصريحات رئيس اللجنة الانتخابية التي تؤكد إقرار يحي جامي بالهزيمة، إلا أن الأخير لم يظهر حتى الآن (زوال الجمعة)، فيما تعيش البلاد حالة من الترقب منذ أمس.
 


الكلمات المفتاحية : جامي, غامبيا


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