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جامي يخضع للضغوط ويطعن أمام القضاء


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 11 ديسمبر 2016 - 17:29



جامي يخضع للضغوط ويطعن أمام القضاء
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أعلن الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي أنه سيطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المعارض أداما بارو، في حين أنه يخضع لضغوط دولية للتخلي عن السلطة.
 
وكان الوضع هادئا الأحد في بانجول حيث انتشرت قوات الأمن بكثافة غداة تراجع جامع عن اعترافه بهزيمته في الانتخابات الرئاسية مما أثار انتقادات دولية.
 
وأقام عناصر من الشرطة وجنود حواجز في جميع أنحاء عاصمة هذا البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا ويشكل المسلمون تسعين بالمئة من سكانه؛ لكن سكان المدينة توجهوا إلى أعمالهم كما تسوقوا بشكل طبيعي عشية عيد المولد النبوي.
 
وتأتي هذه الأزمة في ذروة الموسم السياحي الذي يشكل أحد أهم مصادر الأموال للبلاد؛ وقد فضل الزوار في المنطقة السياحية البقاء في الفنادق بعيدا عن اضطرابات محتملة، كما قال مراسل لوكالة فرانس برس حضر مشاجرة صاخبة بين عاملين في فندق منقسمين بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المنتهية ولايته.
 
ودعا مجلس الأمن الدولي جامع إلى تسليم السلطة الى الرئيس المنتخب، وقال المجلس في بيان أقر بإجماع الدول الأعضاء أنه يدعو يحيى جامي إلى "احترام خيار شعب غامبيا السيادي (...) ونقل السلطة بلا شروط أو تأخير إلى الرئيس المنتخب".
 
وعبر المجلس عن "إدانته الشديدة" لقرار الرئيس المنتهية ولايته، ودعا جامي إلى "مواصلة عملية الانتقال سلميا وبشكل منضبط وضمان أمن الرئيس المنتخب اداما بارو وكل المواطنين الغامبيين".
 
وليل السبت الأحد أعلن الحزب الحاكم أنه سيحتج على نتائج الاقتراع أمام المحكمة العليا المخولة النظر في الطعون الانتخابية.
 
وقال الحزب في بيان أن إعلان جامي "تمهيد للطعن الذي ينوي الحزب رفعه إلى المحكمة العليا للاحتجاج على غش اللجنة الانتخابية المستقلة".
 
ويجب أن ترفع الشكوى إلى المحكمة في الأيام الـ10 التي تلي إعلان النتائج، أي قبل 12 ديسمبر الجاري.
 


الكلمات المفتاحية : انتخابات, جامي, غامبيا


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