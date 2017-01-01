جثمان ولد محمد فال سيدفن في "أكريديت"



أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن جثمان الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال سيوارى الثرى في مدفن "أكريديت"، في ولاية إينشيري.



وقالت هذه المصادر إن الجثمان سينقل بعد الصلاة عليه في العاصمة نواكشوط، إلى مدفن "أكريديت" على بعد ستين كيلومتراً إلى الشمال من نواكشوط.



ومن المنتظر أن تجري الصلاة في مسجد ابن عباس، عند حوالي الساعة الحادية عشر ليلاً، وذلك بعد وصوله على متن طائرة عسكرية من ازويرات.



وتجمهر عدد كبير من الشخصيات السياسية والثقافية، والوجهاء التقليدين، في منزل الفقيد، مساء اليوم، فيما توجهت بعض الجموع إلى مسجد ابن عباس لانتظار إقامة الصلاة.



وكان ولد محمد فال قد توفي زوال اليوم الجمعة في إحدى بوادي تيرس الزمور، وتحديداً في منطقة مجيك، 90 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة ازويرات.



ونقل على متن سيارته الخاصة إلى مدينة ازويرات، ومنها نقل على متن طائرة عسكرية إلى نواكشوط.

