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جثمان ولد محمد فال يصل مدينة ازويرات


ازويرات - صحراء ميديا
الجمعة 5 ماي 2017 - 17:57



جثمان ولد محمد فال يصل مدينة ازويرات
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وصل مساء اليوم الجمعة جثمان الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال إلى مدينة ازويرات، في أقصى الشمال الموريتاني، في انتظار نقله إلى العاصمة نواكشوط.
 
وبحسب مراسل "صحراء ميديا" في المدينة فإن الجثمان وصل إلى مركز الاستطباب الجهوي بازويرات، واستقبله والي ولاية تيرس الزمور وقيادات الأمن.
 
وكان ولد محمد فال قد توفي في منطقة "مجيك"، القريبة من مدينة افديرك، حيث كان يتفقد بعض المواشي والإبل التي يملكها.
 
وتم نقل جثمان الفقيد على متن سيارات كان يملكها، متوجهاً إلى مدينة ازويرات، حيث من المنتظر أن تنقله طائرة عسكرية باتجاه نواكشوط.
 
وكانت هذه الطائرة العسكرية قد غادرت نواكشوط وعلى متنها الجنرال محمد ولد احريطاني قائد القوات الجوية.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, اعل ولد محمد فال، وفاة, جثمان
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