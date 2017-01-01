جثمان ولد محمد فال يغادر ازويرات نحو نواكشوط



غادر جثمان الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال مدينة ازويرات، شمال موريتانيا، على متن طائرة عسكرية متوجهاً إلى العاصمة نواكشوط.



وكان الجثمان قد وصل إلى ازويرات مساء اليوم الجمعة، قادما من بوادي تيرس الزمور، وتحديداً في منطقة مجيك التي كان يقيم فيها الفقيد باديته الخاصة، رفقة سائقه الشخصي وطبيبه الخاص.



واستقبل الجثمان في المستشفى الجهوي بازويرات من طرف والي تيرس الزمور وعمدة ازويرات، كما تم تحضير صندوق خشبي خاص لحمل الجثمان.



وكانت السلطات قد استدعت إمامين للإشراف على عملية تغسيل الجثمان، ولكن أوامر عليا قالت إن عملية الغسل ستتم في العاصمة نواكشوط.



وتمت معاينة الجثمان من طرف وكيل الجمهورية بمدينة ازويرات، قبل أن يوضع في الصندوق وحملته سيارة باتجاه المطار.



وتجمهر العشرات من سكان مدينة ازويرات عند بوابة المستشفى لتوديع جثمان الرئيس الأسبق الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2005 وحتى 2007.



وفي المطار كان في انتظار الجثمان الجنرال محمد ولد احريطاني، قائد القوات الجوية، الذي وصل على متن الطائرة التي نقلت الجثمان باتجاه نواكشوط.



ومن المنتظر أن تقام صلاة الجنازة مساء اليوم، وتحديداً عند حوالي الساعة الحادية عشر ليلاً، في مسجد ابن عباس، في قلب العاصمة نواكشوط.

