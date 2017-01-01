ولد الإمام الشافعي يعزي في وفاة ولد محمد فال

جثمان ولد محمد فال يغادر ازويرات نحو نواكشوط

تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة ولد محمد فال

استعدادات لتحضير جثمان ولد محمد فال (صور)

جثمان ولد محمد فال يصل مدينة ازويرات

الحزب الحاكم يعزي في وفاة ولد محمد فال

طائرة عسكرية لنقل جثمان اعل ولد محمد فال

موريتانيا: وفاة اعل ولد محمد فال وإعلان الحداد

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة ولد محمد فال https://t.co/vgjvs5kUW5تفاصيل-اللحظات-الأخيرة-من-حياة-ولد… https://t.co/k9N7uC74n9
الجمعة 5 ماي - 20:43
Sahara Media Agency : تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة ولد محمد فال https://t.co/MRBmIRrtcF
الجمعة 5 ماي - 20:42
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

جثمان ولد محمد فال يغادر ازويرات نحو نواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 5 ماي 2017 - 19:09



سكان ازويرات تجمهروا أمام المستشفى لإلقاء آخر نظرة على جثمان ولد محمد فال - صحراء ميديا
سكان ازويرات تجمهروا أمام المستشفى لإلقاء آخر نظرة على جثمان ولد محمد فال - صحراء ميديا
مواضيع ذات صلة

غادر جثمان الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال مدينة ازويرات، شمال موريتانيا، على متن طائرة عسكرية متوجهاً إلى العاصمة نواكشوط.
 
وكان الجثمان قد وصل إلى ازويرات مساء اليوم الجمعة، قادما من بوادي تيرس الزمور، وتحديداً في منطقة مجيك التي كان يقيم فيها الفقيد باديته الخاصة، رفقة سائقه الشخصي وطبيبه الخاص.
 
واستقبل الجثمان في المستشفى الجهوي بازويرات من طرف والي تيرس الزمور وعمدة ازويرات، كما تم تحضير صندوق خشبي خاص لحمل الجثمان.
 
وكانت السلطات قد استدعت إمامين للإشراف على عملية تغسيل الجثمان، ولكن أوامر عليا قالت إن عملية الغسل ستتم في العاصمة نواكشوط.
 
وتمت معاينة الجثمان من طرف وكيل الجمهورية بمدينة ازويرات، قبل أن يوضع في الصندوق وحملته سيارة باتجاه المطار.
 
وتجمهر العشرات من سكان مدينة ازويرات عند بوابة المستشفى لتوديع جثمان الرئيس الأسبق الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2005 وحتى 2007.
 
وفي المطار كان في انتظار الجثمان الجنرال محمد ولد احريطاني، قائد القوات الجوية، الذي وصل على متن الطائرة التي نقلت الجثمان باتجاه نواكشوط.

ومن المنتظر أن تقام صلاة الجنازة مساء اليوم، وتحديداً عند حوالي الساعة الحادية عشر ليلاً، في مسجد ابن عباس، في قلب العاصمة نواكشوط.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, اعل ولد محمد فال, جثمان, وفاة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة