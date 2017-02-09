جرحى بانفجار مفاعل نووي فى فرنسا



كشفت مصادر فرنسية اليوم الخميس، عن سقوط عدد من الجرحى بسبب انفجار وقع في أحد المفاعلات النووية شمالي البلاد.



وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع في إحدى غرف المحركات بعيدا عن موقع المواد النووية، لمفاعل فلامنفيل الواقع شمال غربي فرنسا.



واستبعدت السلطات الفرنسية وقوع تسرب نووي بسبب هذا الانفجار.



وقال مدير مكتب مسؤول الإدارة المحلية، أوليفييه مارميون، إن 5 أشخاص أصيبوا "بتسمم طفيف" نووي من دون أن تسجل أي إصابات خطيرة، مشيرا إلى وقف أحد المفاعلين في المحطة النووية.



وبني المفاعلان فلامنفيل 1 وفلامنفيل 2 في الثمانينيات وتبلغ طاقة كل منهما 1300 ميغاوات، ويجري بناء مفاعل جديد في الموقع لكن الانفجار لم يقع هناك.

