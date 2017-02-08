جرحى عسكريون في حادث على طريق الأمل



سقط عدد من الجرحى في حادث سير وقع صباح اليوم الأربعاء على بعد 32 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة الموريتانية نواكشوط، على طريق الأمل.



وأصيب عدة عسكريين في الحادث الذي وقع بين سيارتين من الحجم الصغير، فيما قال شهود عيان لـ"صحراء ميديا" إن الإصابات ليست خطيرة.



وكان ركاب السيارتين يرتدون زيهم العسكري خلال الحادث، وهم في طريقهم نحو الثكنة العسكرية بواد الناقة، 50 كيلومتراً شرق العاصمة نواكشوط، فيما تم نقلهم لتلقي الإسعافات الأولية.



وتزايدت في الآونة الأخيرة حوادث السير عبر الشبكة الطرقية في موريتانيا، وهو ما أرجعته السلطات إلى الإفراط في السرعة وعدم التقيد بقانون السير.

