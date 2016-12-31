جلسة استثنائية لحزب الإستقلال تحدد مصير شباط

يستعد المجلس الوطني لحزب الاستقلال المغربي اليوم السبت لعقد جلسة استثنائية تناقش الأوضاع الراهنة بالمغرب بما فيها مطالبة 40 شخصية من الحزب برحيل حميد شباط على خلفية تصريحات تمس سيادة موريتانيا.
وأكد المطالبون برحيل شباط فى بيان أن حميد شباط "أثبت أنه غير مؤهل ولا قادر على مواصلة تحمل مسؤولية الأمانة العامة للحزب".
ووقع البيان الأمينان العامان السابقان لحزب الاستقلال امحمد بوستة وعباس الفاسي، ونحو 40 من الاعضاء القياديين من اللجنة التنفيدية السابقين والحاليين ومسؤولين حزبيين آخرين.
وأوضح البيان أن "التصريحات الأخيرة غير المسؤولة للسيد حميد، بخصوص الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، لا تلزم الحزب أبدا، وأنها تصريحات شخصية، يتحمل مسؤوليتها وحده، ولا علاقة لها بتوجهات الحزب ومبادئه".
وأكد البيان ارتباط المغرب وموريتانيا "بعلاقات وطيدة وأواصر الأخوة والمودة والصداقة والاحترام الراسخة في أعماق وجدان الشعبين المغربي والموريتاني"، مشددا على أن هذه التصريحات "جاءت خارج سياق الزمان، ومتناقضة مع إرادة ربح التحديات المشروعة للشعبين الشقيقين"، وفق نص البيان.