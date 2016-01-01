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جماعة "أنصار الدين" تنفي الدخول في هدنة مع مالي


شمال مالي - صحراء ميديا
الاربعاء 2 نونبر 2016 - 09:40



جماعة "أنصار الدين" تنفي الدخول في هدنة مع مالي
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نفت جماعة "أنصار الدين" الأنباء التي ترددت الأيام الماضية وتفيد بأنها دخلت في "إطلاق نار" مع دولة مالي، وذلك بعد أربع سنوات من الحرب، سيطرت خلالها الجماعة على مناطق واسعة من شمال مالي قبل التدخل الفرنسي والأفريقي.
 
وكانت وكالات أنباء دولية قد تحدثت عن قرار أنصار الدين "وقف إطلاق النار" من جانب واحد، وذلك بعد وساطة من المجلس الإسلامي الأعلى في مالي.
 
وعبرت الجماعة التي يقودها إياد أغ غالي، المكنى "أبو الفضل"، في بيان صحفي عن "مدى استغرابنا وتفاجئنا بهذه التصريحات المنسوبة للشيخ محمد ديكو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى"، وخلصت إلى القول: "إننا نؤكد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً".
 
وأكدت الجماعة التي تشن هجمات متصاعدة ضد القوات الفرنسية والأممية في شمال مالي، أنها ماضية في "خيار الجهاد" ضد من وصفتهم بأنهم "أعداء الشريعة من الصليبيين وأحلافهم المحليين والدوليين".
 


الكلمات المفتاحية : أزواد, أنصار الدين, شمال مالي


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