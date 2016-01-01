جمعية تحتج أمام سلطة التنظيم ضد شركات الاتصال



ندد العشرات من منتسبى الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بما وصفوه تردي خدمات الاتصال الهاتفي والانترنت، وتقاعس الهيئات المعنية عن حماية حقوق مستخدمي الاتصالات في موريتانيا .



جاء ذلك خلال وقفة دعت لها الجمعية أمام مقر سلطة التنظيم بنواكشوط، وردد المحتجون هتافات ضد انتهاك حقوق المستهلك الموريتاني في مجال الاتصال.



وأبرز المتظاهرون في وصلات تمثيلية جوانب من شكاوى المستخدمين من رداءة الخطوط الهاتفية، مطالبين سلطة التنظيم بالقيام بمسؤولياتها .



وقال المحتجون إن المواطن الموريتاني يتعرض للغبن و الإستنزاف من طرف شركات الإتصال، متسائلين عن دور سلطة التنظيم في ذلك .



وتأتي الوقفة ضمن حملة تقوم بها الجمعية للارتقاء بحقوق المستهلك الموريتاني في مجال الاتصال، انطلقت الأحد الماضي بجلسة نقاش مفتوحة حول المظاهر القانونية لخرق حقوق المستهلك في مجال الاتصال.

