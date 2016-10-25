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Sahara Media Agency : وفد ألماني يبحث فرص الإستثمار بمنطقة نواذيبو الحرة https://t.co/1kP2DqfYOs
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جمعية كويتية توزع مسلتزمات مدرسة على أيتام نواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 - 19:11



جمعية كويتية توزع مسلتزمات مدرسة على أيتام نواكشوط
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وزعت جمعية العون المباشر الكويتية، اليوم الثلاثاء، مستلزمات مدرسية وأغطية على عدد من الأيتام والمعوزين في نواكشوط.

وقال مدير الجمعية صلاح جمعة إن الجمعية تكفل 718يتيما توفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية كما تتولى تكوين الكبار منهم ومنحهم تعليما حتى يكونوا فاعلين في مجتمعهم.

وأكد المدير أن المشاريع التنموية التي قامت بها الجمعية في موريتانيا ساهمت في تعزيز وتقوية الأخوة والصداقة بين البلدين، على حد تعبيره.

فى غضون ذلك، ثمن المستشار بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد الله الامام الجهود التي تبذلها الجمعية في الاهتمام بالأيتام والمعوزين وبالطبقات الهشة في المجتمع باعتبارها أعمالا خيرة يتم التقرب بها إلى المولى عز وجل.
 


الكلمات المفتاحية : الكويت, أيتام, جمعية


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