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جملة تُخسر مؤسس فايسبوك 2,5 مليار دولار


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 6 نونبر 2016 - 07:00



جملة تُخسر مؤسس فايسبوك 2,5 مليار دولار
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تسببت كلمتان فقط ، في خسارة بقيمة 2.5 مليار دولار تكبدها مارك زوكربرغ مؤسس فيسبوك ومديره التنفيذي حسب ما أورده موقع فوربس.

وقد تراجعت قيمة أسهم شبكة فيسبوك الاجتماعية  8 فى المائة بشكل فوري، بسبب كلمتين وردتا في بيان للشبكة.

وفي بيان لها تناقلته الخميس عدة وسائل إعلامية، حذرت إدارة فيسبوك من إمكانية حدوث "تباطؤ" في عائدات الإعلانات مستقبلا، مبدية في الوقت ذاته استعدادها للقيام باستثمارات "قوية"، ما أثار حفيظة المستثمرين ودفع العديد منهم لبيع أسهمهم.
بيد أن هذا التراجع لم يؤثر كثيرا على أكبر شركة تواصل اجتماعي في العالم، فقد فاجأت الجميع بتسجيل زيادة في الدخل الثلاثاء قبل الأخير قدرت بنسبة 56 بالمائة أي ما يعادل 7.01 مليار دولار، بعدما كانت 4.5 مليار في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
 


الكلمات المفتاحية : استثمار, التواصل, الخسارة, النمو, فايسبوك


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