جميل منصور:مرجعية "تواصل" الإسلامية تمثل الموريتانيين

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جميل منصور:مرجعية "تواصل" الإسلامية تمثل الموريتانيين


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 16 سبتمبر 2017 - 18:15



جميل منصور:مرجعية "تواصل" الإسلامية تمثل الموريتانيين
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قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" محمد جميل ولد منصور اليوم السبت إن الحزب يمثل موريتانيا على اختلاف ألوانها و جهاتها و أعراقها بمرجعيته الإسلامية و انتماءه الوطني و خياره الديمقراطي.

جاء خطاب ولد منصور خلال مهرجان للحزب فى مدينة الطينطان ، أكد خلاله أن المدينة ظلت طيلة مسيرتها مع "تواصل" ، وكانت مثالا للطموح  و النشاط و النجاح، و ما تزال و ستظل كذلك، على حد تعبيره.
 
وشدد رئيس الحزب على أن "تواصل" حزب مؤسسات يرتبط بالفكرة و المبدأ و الهدف لا بالأشخاص ، مثنيا على تمسك أهل الطينطان بالحزب.
 
و أضاف أنه  "رغم المضايقة و الاستهداف و وسائل الترغيب و الترهيب التي يملكها النظام و أحزابه و أتباعه سيظل حزب تواصل هو خيار الشعب."
 
و دعا الرئيس الحضور إلى التفاني في إنجاح حملة الانتساب مشيرا إلى أن أهل "تواصل" يعوضون وسائل النظام بالإخلاص و التفاني في العمل.
 
و أضاف : " في حملتنا هذه كما في جميع حملاتنا نحرص على أن نقول الصدق و لا نكذب و لا نتحامل."
 
و أكد أن حزب تواصل حزب معارض بذلك يفتخر و عليه يعض بالنواجذ لكنه يتميز بأنه يريد الخير للناس، مضيفا: "ينبغي أن نصل لكل بيت لنعطي للناس فرصة للالتحاق بركب الخير هذا."
 
و حضر المهرجان الحاشد الذي نظمه الحزب اليوم في مدينة الطينطان عدد من أطره من بينهم نائبا المقاطعة محمد فاضل ولد سعيد و محمد محمود ولد الصديق و النائب عن اللائحة الوطنية توت بنت الطالب النافع.
 
 
 


الكلمات المفتاحية : الاخوان, تواصل, موريتانيا
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