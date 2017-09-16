جميل منصور:مرجعية "تواصل" الإسلامية تمثل الموريتانيين



قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" محمد جميل ولد منصور اليوم السبت إن الحزب يمثل موريتانيا على اختلاف ألوانها و جهاتها و أعراقها بمرجعيته الإسلامية و انتماءه الوطني و خياره الديمقراطي.



جاء خطاب ولد منصور خلال مهرجان للحزب فى مدينة الطينطان ، أكد خلاله أن المدينة ظلت طيلة مسيرتها مع "تواصل" ، وكانت مثالا للطموح و النشاط و النجاح، و ما تزال و ستظل كذلك، على حد تعبيره.



وشدد رئيس الحزب على أن "تواصل" حزب مؤسسات يرتبط بالفكرة و المبدأ و الهدف لا بالأشخاص ، مثنيا على تمسك أهل الطينطان بالحزب.



و أضاف أنه "رغم المضايقة و الاستهداف و وسائل الترغيب و الترهيب التي يملكها النظام و أحزابه و أتباعه سيظل حزب تواصل هو خيار الشعب."



و دعا الرئيس الحضور إلى التفاني في إنجاح حملة الانتساب مشيرا إلى أن أهل "تواصل" يعوضون وسائل النظام بالإخلاص و التفاني في العمل.



و أضاف : " في حملتنا هذه كما في جميع حملاتنا نحرص على أن نقول الصدق و لا نكذب و لا نتحامل."



و أكد أن حزب تواصل حزب معارض بذلك يفتخر و عليه يعض بالنواجذ لكنه يتميز بأنه يريد الخير للناس، مضيفا: "ينبغي أن نصل لكل بيت لنعطي للناس فرصة للالتحاق بركب الخير هذا."



و حضر المهرجان الحاشد الذي نظمه الحزب اليوم في مدينة الطينطان عدد من أطره من بينهم نائبا المقاطعة محمد فاضل ولد سعيد و محمد محمود ولد الصديق و النائب عن اللائحة الوطنية توت بنت الطالب النافع.

