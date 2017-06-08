جميل منصور: نحضر لمؤتمرنا الثالث وحل الحزب "شائعة"





أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" اليوم الخميس أن الحزب يعتزم تنظيم مؤتمره العادي الثالث نهاية العام الجاري ، فى إطار احترام مواعيد الإستحقاقات الإنتخابية ، داعيا جماهير الحزب و أنصاره للتحضير لإنجاح المؤتمر عن طريق الإنتساب .



وقال رئيس الحزب خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة نواكشوط إن هذا المؤتمر سيكون نموذجا للديمقراطية داخل الحزب ، مشيرا إلى أنهم يعلقون آمالا كبيرة على هذا المؤتمر.



من جهة أخرى اعتبر ولد منصور أن المؤتمر ينعقد فى ظروف وصفها بالخاصة نظرا للأزمة السياسية التى تمر بها موريتانيا ،والظروف الدولية التى تتطلب من الحزب ان يكون جاهزا لها .



وشدد زعيم الحزب على أن "تواصل" فكرة وبرنامج وليس حزب طوائف ومجموعات قبلية ، على حد تعبيره.



وقال ولد منصور "إن وجود الرخصة الإدارية للحزب يعين على التنظيم والضبط ، وسحبها يرفع الكثير من الحرج عن البعض" ، فى ظل الحديث عن حل الحزب من طرف السلطات .



وأوضح أن الحديث عن حل الحزب فى مثل هذه الازمات هو أمر ليس بالجديد ، فى إشارة إلى الشائعات التى تحدثت عن ذلك ، بعد قطع الحكومة الموريتانية لعلاقاتها الدبلوماسية مع قطر.