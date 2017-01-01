جميل منصور: نرفض النظام ولا مشكلة لدينا مع الجيش



قال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض محمد جميل منصور، إن المنتدى ليست لديه أي مشكلة مع الجيش الموريتاني، وإنما موقفه من النظام الحاكم.



وأضاف ولد منصور في كلمة ألقاها في ختام مهرجان خطابي خلال مسيرة رافضة لتعديل الدستور في موريتانيا، أن مشكلة المعارضة الوطنية هي مع "النظام الذي يريد إقحام الجيش في العملية السياسية".



وأكد ولد منصور الذي يرأس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، أكبر حزب معارض تمثيلاً في البرلمان، أن المنتدى "يرفض التعديلات الدستورية ويرفض النظام الذي أعطش وأجاع الموريتانيين"، وفق تعبيره.



ولد منصور الذي هنأ أعضاء مجلس الشيوخ الذين شاركوا في المسيرة، قال: "نحن في بداية صراع سياسي حقيقي، وأول واقعة فيه هذا الاستفتاء القادم، وعلى جميع الموريتانيين إسقاط هذه التعديلات".



وأشاد ولد منصور بمستوى حضور المسيرة التي دعت لها قوى المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، وكانت قد انطلقت ثلاث مسيرات شعبية من نقاط مختلفة بالعاصمة، التقت في "كرفور مدريد" وتوجهت نحو ساحة ابن عباس في قلب العاصمة.

