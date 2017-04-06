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الخميس 6 أبريل - 19:48
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إيرولت: فرنسا تقدر جهود موريتانيا الأمنية https://t.co/vgjvs5kUW5إيرولت-فرنسا-تقدر-جهود-موريتانيا-الأ… https://t.co/ZAICyNLy4M
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جميل منصور يتولى الرئاسة الدورية للمنتدى


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 6 أبريل 2017 - 14:13



جميل منصور يتولى الرئاسة الدورية للمنتدى
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أعلن المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض فى موريتانيا اليوم الخميس عن تشكيلة جديدة ستقود المنتدى خلال المرحلة المقبلة.

ويرأس التشكيلة الجديدة للمنتدى رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور، فيما جاءت بقية التشكيلة على النحو التالي:

نائب الرئيس:  الساموري ولد بي
نائب الرئيس:  توريه هارون
 نائب الرئيس:  يسلم ولد أبن عبدم
نائب الرئيس:  توتو منت خطري.
المقرر العام : باممادو آلاسان
رئيس اللجنة السياسية: محمد مولود
رئيس لجنة التنظيم: المختار ولد سيدي
رئيس لجنة العلاقات الخارجية: أحمد ولد سيدى أحمد
رئيس لجنة الاعلام: صالح ولد حننا
رئيس لجنة النقابات: سيدى أحمد ولد السالك
رئيس لجنة التناوب 2019: يحى ولد أحمد الوقف
رئيسة اللجنة النسائية: فاطمة منت محمد سالم
رئيس لجنة الشباب: بونن ولد مولاي
 
 


الكلمات المفتاحية : المعارضة, المنتدى
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