جناح "بلمختار" يتبنى هجوما استهدف الجيش المالي قرب "غاو"

تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي " المرابطون " الهجوم الذي استهدف فجر اليوم السبت نقطة للجيش المالي ، بمدينة "انتهقا " 50كلم جنوب شرق "غاو".





وقال التنظيم التابع لجناح القيادي مختار بلمختار في بيان له إنه تمكن من قتل عدد من الجنود الماليين ، دون تعرض أفراد التنظيم لأي خسائر ، وفق البيان .





وحسب مراسل "صحراءميديا" فان الجيش المالي أثناء تتبعه لأثر المسلحين هاجم نقطة لتنسيقة الحركات الأزوادية الا أن الاشتباك لم تسفر عنه خسائر







ونفذت الهجوم قوات "غاتيا " والجيش المالي على نقطة سيما "ان چيللان" ، وقالت غاتيا والجيش المالي إنهم وجدوا هاتفا لآمر موقع "ان جيلللان" أثناء تتبعهم للمسلحين الذين كانوا يستقلون سيارة وعدد من الدراجات النارية .







في رواية المقربين لسيما قالوا ان سيارة القيادي في "سيما" كانت عند قرية قريبة من طريق المهاجمين وتقاطعت سيارته مع اثر المهاجمين التابعين لبلمختار وفقد هاتفه.







ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال هذا الأسبوع ، بعد هجوم من أحدى الجماعات استهدف نقطة للجيش بمدينة تغاروست 150كلم شرقي تينبكتو ، استولى المهاجمون خلاله على جميع الآليات و الذخيرة.







وينشط في منطقة "غاو" تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة "أنصار الدين" وبعض أفراد تنظيم الدولة "داعش".

