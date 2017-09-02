جنازة رسمية للوزير الأول الأسبق ولد ابنيجاره





ودع سكان العاصمة الموريتانية نواكشوط جثمان الوزير الأول الأسبق سيد احمد ولد ابنيجاره الذي وافاه الأجل المحتوم قبل أيام ، بالمملكة الإسبانية إثر وعكة صحية كان يتعالج منها هناك.



واستقبل الوزير الأول يحيى ولد حدمين، أمس الجمعة بمطار نواكشوط الدولي ام التونسي، الجثمان الذى وصل فى طائرة خاصة أوفدتها الحكومة الموريتانية لنقل الجنازة من إسبانيا إلى نواكشوط .



وكان الوزير الأول ع محاطا بعدد من أعضاء الحكومة، والرئيس الأسبق محمد خونة ولد هيدالة، وعدد من أقارب المتوفى ،وتم نقل جثمان المغفور له على أكتاف ستة من الدرك الوطني .



وشغل ولد بنيجارة منصب الوزير الأول عام 1980 حين عينه العسكر على رأس حكومة مدنية عهد إليها بوضع دستور موريتاني جديد، لتتم إقالته في العام الموالى عقب الانقلاب الفاشل في 16 مارس 1981 ويحل محله معاوية ولد الطائع.



شغل الراحل عدة وظائف أخري منها محافظا مساعدا للبنك المركزي الموريتاني عام 1975 ، ثم محافظا للبنك 1978 ، عين وزيرا للمالية نهاية السبعينيات ثم وسيطا للجمهورية خلال التسعينيات.



