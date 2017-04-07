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جنوب أفريقيا: البرلمان يناقش إقالة الرئيس


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 7 أبريل 2017 - 20:48



جنوب أفريقيا: البرلمان يناقش إقالة الرئيس
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أعلن البرلمان الجنوب الافريقي تحديد موعد جلسة طارئة للمناقشة والتصويت على حجب الثقة من الرئيس جاكوب زوما على خلفية عزل عدد من الوزراء.

رئيس الجمعية الوطنية في جنوب افريقيا باليكا أمبيت قال إن البرلمان تلقى رسائل عديدة من أحزاب المعارضة تطلب تحديد موعد لجلسة طارئة لحجب الثقة من زوما.

وأوضح "امبيت" إن النواب اتقفوا بعد مشاورات مع نائب الرئيس "سيريل رامافوزا" ورئيس المؤتمر الوطني الإفريقي جاكسون امتمبو على تحديد 18 من الشهر الجاري موعدا نهائيا للجلسة الطارئة.

وفي غضون ذلك طالب رئيس حزب التحالف الديمقراطي المعارض "جون ستينويسن" من النواب التصويت على حجب الثقة من الرئيس جاكوب زما.

واضاف ستينويسن أن على البرلمان ان يكون موحدا ويبعث رسالة قوية في 18 من الشهر بأن جنوب افريقيا لن تقبل "بعبث رجل يجعل مصالحه الشخصية قبل مصالح البلد"، وفق تعبيره.


الكلمات المفتاحية : برلمان, جاكوب زوما, جنوب إفريقيا
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