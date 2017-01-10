جنوب إفريقيا تدعوا مواطنيها لعدم زيارة إسرائيل





دعا رئيس جنوب إفريقيا "جاكوب زوما، مواطني بلاده إلى عدم زيارة إسرائيل، في خطوة قال إن هدفها إظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني.





جاءت دعوة الرئيس "زوما" خلال كلمة له يوم أمس الاثنين، بمناسبة الذكرى 105 لتأسيس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، مؤكدا أنّ دعم بلاده لقضية الشعب الفلسطيني سيستمر دون توقف.





وأضاف أن "الشعب الفلسطيني سيحقق أهدافه يوماً ما، وسينال استقلاله، مشبها السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بنظام "الأبارتايد" الذي حكم جنوب أفريقيا من عام 1948 وحتى عام 1994.





وأكد زوما أنّ بلاده رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر قبل عدة أسابيع بخصوص إدانة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والمطالبة بوقفها.





وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد استحدثت عدة عوائق بهدف منع استيراد المنتجات الإسرائيلية إلى البلاد، وخصوصا المنتجات المصنعة داخل المستوطنات.

