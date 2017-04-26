جنوب افريقيا تثمن جهود موريتانيا ضد "لابرتهايد"





ثمنت جنوب افريقيا اليوم الاربعاء مساهمة موريتانيا في تخلصها من نظام الميز العنصري، الذي حكمها على مدي عقود من الزمن.



جاء ذلك على لسان سفيرها المعتمد في نواكشوط "الويس بينار" الذي أكد أن منح موريتانيا جواز سفرها لأحد المناضلين من جنوب افريقيا كان له دور فعال في تخليصها من نظام الميز العنصري.





وقال"بينار" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في سفارة بلاده بنواكشوط بمناسبة إحياء الذكرى 23 لتحرير جنوب إفريقيا، إن بلاده تثمن جهود الديبلوماسي الجنوب إفريقي "أوليفيي تامبو" الذي ناضل من أجل تحرير هذا البلد الإفريقي".



موضحا أن "هذا المناضل كان يحمل جواز سفر موريتاني، مكنه من تعبئة الأسرة الدولية ضد نظام الميز العنصري، مثمنا ما قامت به موريتانيا من خلال منها جواز سفر له لتمكينه من التحرك في مجال النضال ضد "لابرتهايد".





السفير الجنوب افريقي أشاد بالعلاقات الموريتانية الجنوب افريقية معتبر أنها اليوم تتسم بالقوة والمتانة .





وعانت جنوب افريقيا من نظام الميز العنصري "لابرتهايد" الذي حكمها منذ عام 1948 وحتى تم القضاء عليه بين الأعوام 1990 - 1993 وأعقب ذلك انتخابات ديموقراطية عام 1994 .



