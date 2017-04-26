اشادة أممية بجهود القضاء على مخلفات الاسترقاق في موريتانيا

جنوب افريقيا تثمن جهود موريتانيا ضد "لابرتهايد"

موريتانيا: وزراء أفارقة يناقشون تقنيات الاتصال

استعدادات لبدء مفاوضات جديدة بين اليمنيين

الحكومة: إجراءات جديدة خاصة بالتنقيب عن الذهب

البث الحي للجرائم يحرج فايسبوك مجددا

شرطة الجرائم الاقتصادية توقف مدير سوق السمك

الأمم المتحدة: نفاد وشيك لأموال الإغاثة بنيجيريا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | استعدادات لبدء مفاوضات جديدة بين اليمنيين https://t.co/vgjvs5kUW5استعدادات-لبدء-مفاوضات-جديدة-بين-الي… https://t.co/bBKZn8nKXM
الاربعاء 26 أبريل - 19:57
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الحكومة: إجراءات جديدة خاصة بالتنقيب عن الذهب https://t.co/vgjvs5kUW5الحكومة-إجراءات-جديدة-خاصة-بالتن… https://t.co/1wRiRak2wb
الاربعاء 26 أبريل - 16:53
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

جنوب افريقيا تثمن جهود موريتانيا ضد "لابرتهايد"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 26 أبريل 2017 - 17:44



جنوب افريقيا تثمن جهود موريتانيا ضد "لابرتهايد"
مواضيع ذات صلة

 

ثمنت جنوب افريقيا اليوم الاربعاء مساهمة موريتانيا في تخلصها من نظام الميز العنصري، الذي حكمها على مدي عقود من الزمن.

جاء ذلك على لسان سفيرها المعتمد في نواكشوط "الويس بينار" الذي أكد أن منح موريتانيا جواز سفرها لأحد المناضلين من جنوب افريقيا كان له دور فعال في تخليصها من نظام الميز العنصري.
 

 وقال"بينار" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في سفارة بلاده بنواكشوط بمناسبة إحياء الذكرى 23 لتحرير جنوب إفريقيا، إن بلاده تثمن جهود الديبلوماسي الجنوب إفريقي "أوليفيي تامبو" الذي ناضل من أجل تحرير هذا البلد الإفريقي".

موضحا أن "هذا المناضل كان يحمل جواز سفر موريتاني، مكنه من تعبئة الأسرة الدولية ضد نظام الميز العنصري، مثمنا ما قامت به موريتانيا من خلال منها جواز سفر له لتمكينه من التحرك في مجال النضال ضد "لابرتهايد".
 

السفير الجنوب افريقي أشاد بالعلاقات الموريتانية الجنوب افريقية معتبر أنها اليوم تتسم بالقوة والمتانة .
 

وعانت جنوب افريقيا من نظام الميز العنصري "لابرتهايد" الذي حكمها منذ عام 1948 وحتى تم القضاء عليه بين الأعوام 1990 - 1993 وأعقب ذلك انتخابات ديموقراطية عام 1994 .
 

ويهدف نظام "الأبارتهايد" إلى خلق إطار قانوني يحافظ على الهيمنة الاقتصادية والسياسية للأقلية ذات الأصول الأوروبية


الكلمات المفتاحية : ابرتايد, جنوب افريقيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة