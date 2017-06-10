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جوائز للمتفوقين من المحظرة النموذجية بترحيل بنواذيبو


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 10 يونيو 2017 - 23:38



جوائز للمتفوقين من المحظرة النموذجية بترحيل بنواذيبو

وزعت وزارة التوجيه الإسلامية والتعليم الأصلي فى موريتانيا مساء اليوم السبت في مدينة انواذيبو جوائز على الفائزين من المحظرة النموذجية في أحياء الترحيل.
 
ويدرس في هذه المحظرة  وفقا للوكالة الموريتانية للأنباء أزيد من 30 طفلا، وتدخل في إطار مشروع دعم التعليم الأصلي في المناطق الأقل حظا في التعليم.
 
وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود الذى أشرف على توزيع الجوائز أوضح أن توزيعها يأتي لدفع عطاء هذه المحاظر وتشجيعا لروادها .
 
وأبرز أن هذه المحاظر أصبحت رائدة في الأخذ والعطاء العلمي وانعكس إشعاعها على ساكنة المدينة عبر المساهمة  محاربة الجهل والفقر والتهميش.
 
وأعرب الوزير عن أمله في أن تخرج هذه المحظرة النموذجية كنظيراتها في مختلف مناطق البلاد جيلا صاعدا منتجا متمسكا بالقيم والأخلاق الإسلامية الوضاءة ومسلحا بالمعرفة والإيمان.
 


الكلمات المفتاحية : الجوائز, المحاضر
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