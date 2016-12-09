جوجل: صفحات ويب على كروم دون الانترنت‎



أعلنت شركة غوغل، عن إطلاق الإصدار 55 من متصفح الويب كروم على نظام التشغيل أندرويد، والذي يجلب عدداً من المزايا، كإمكانية تحميل المحتوى المرئي لمشاهدته دون الاتصال بالإنترنت.



وقالت الشركة في منشور على المدونة الخاصة بكروم إن الإصدار سيكون متاحاً على متجر غوغل بلاي خلال الأيام القليلة القادمة.



وأضافت غوغل أن هذا الإصدار يشمل إصلاحات للأداء، واستهلاك الذاكرة، والاستقرار، إضافة إلى مزايا أخرى.



وتشمل المزايا الجديدة إمكانية تنزيل الملفات الصوتية، والمرئية، وحتى صفحات ويب كاملة لعرضها لاحقاً عن انقطاع الاتصال بالإنترنت، إضافة إلى إمكانية عرض ومشاركة التنزيلات ضمن كروم.



ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد تنزيل الإصدار 55 من متصفح كروم من متجر غوغل كروم.

