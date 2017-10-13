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جورج وياه يتوجه نحو حسم السباق الرئاسي في ليبيريا


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 13 أكتوبر 2017 - 19:57



جورج وياه يتوجه نحو حسم السباق الرئاسي في ليبيريا
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يتقدم أسطورة كرة القدم في ليبيريا جورج وياه، النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بلاده، حسب ما نقلته وسائل إعلام عن رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في ليبيريا بعد فرز قرابة 20 بالمائة من الأصوات.
 
ويتقدم وياه على أقرب منافسيه جوزيف بواكي، نائب الرئيسة السابقة، في عدد من المناطق في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري.
 
ويبدو وياه صاحب الكرة الذهبية لعام 1995، مرشحا بقوة للمرور نحو الدور الثاني في سباق خلافة الرئيسة المتخلية إيلان جونسون سيرليف، التي سبق أن هزمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2005.
 
وأصبحت التهاني في المواقع الاجتماعية تتواتر على لاعب باريس سان جرمان وشيلسي ونادي ميلانو سابقاً جورج وياه.
 
وصنع جورج وياه ربيع المنتخب الليبيري لكرة القدم في التسعينات بفضل تجربته وموهبته وقدرته على تجميع محترفي ليبيريا ضمن منتخب البلاد وما وفره من تمويل ودعم لوجستيكي لمنتخب النجم الاوحد (لون ستار) منتخب بلاده.
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, انتخابات, رئاسة, ليبيريا
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