جيبوتي تطلب دعم موريتانيا في الاتحاد الأفريقي



طلب رئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر غيله، اليوم الاثنين، دعم موريتانيا لحصول بلاده على مناصب في الإتحاد الإفريقي خلال الإنتخابات المقررة في 31 يناير الجاري.



جاء ذلك خلال رسالة خطية وجهها إلى نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، سلمتها له المبعوثة الخاصة للرئيس الجيبوتي وزيرة الشؤون الاجتماعية مومينا حمد حسن خلال استقبال خصها به الرئيس الموريتاني.



وترشح جيبوتي لهذه الوظائف مرشحين أحدهما نائب رئيس اللجنة ومفوض الشؤون السياسية للاتحاد الإفريقي.



وتعهد الرئيس الموريتاني حسب المبعوثة الخاصة بدعم ترشيحات جيبوتي لهذه الوظائف، وتتعهد جيبوتي من جانبها بدعم مرشحي موريتانيا لشغل وظائف اخرى في هذه الانتخابات.