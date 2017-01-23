حماية المستهلك تحذر من مخاطر حرق النفايات

بارو: الشروط الأمنية لعودتي إلى غامبيا لم تكتمل بعد

نقابات طلابية تلوح بالإضراب احتجاجا على وضعية النقل الجامعي

الغابون تودع الكان... وتأهل مفاجئ لبوركينافاسو‎

رئيس غامبيا: لولا التلويح بالقوة لما رحل جامي

نواكشوط تحتج على التدخل العسكري في غامبيا

بالفيديو.. قوات إيكواس تدخل القصر الرئاسي بغامبيا

غامبيا: قوات دول "إيكواس" تدخل بانجول

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | حماية المستهلك تحذر من مخاطر حرق النفايات https://t.co/vgjvs5kUW5حماية-المستهلك-تحذر-من-مخاطر-حرق-النفايات_a33347.html
الاثنين 23 يناير - 11:27
Sahara Media Agency : بارو: الشروط الأمنية لعودتي إلى غامبيا لم تكتمل بعد https://t.co/oOYsGeXKMN
الاثنين 23 يناير - 10:05
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

جيبوتي تطلب دعم موريتانيا للحصول على مناصب في الإتحاد الإفريقي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 23 يناير 2017 - 10:50



جيبوتي تطلب دعم موريتانيا للحصول على مناصب في الإتحاد الإفريقي

طلب رئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر غيله اليوم الاثنين دعم موريتانيا لحصول بلاده على مناصب في الإتحاد الإفريقي خلال الإنتخابات المقررة في 31 يناير الجاري.
جاء ذلك خلال رسالة خطية وجهها  إلى نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، سلمتها له المبعوثة الخاصة للرئيس الجيبوتي وزيرة الشؤون الاجتماعية مومينا حمد حسن خلال استقبال خصها به الرئيس الموريتاني.
 
وترشح جيبوتي لهذه الوظائف مرشحين أحدهما نائب رئيس اللجنة ومفوض الشؤون السياسية للاتحاد الإفريقي.
 وتعهد الرئيس الموريتاني حسب المبعوثة الخاصة  بدعم ترشيحات جيبوتي لهذه الوظائف،وتتعهد جيبوتي من جانبها بدعم مرشحي موريتانيا لشغل وظائف اخرى في هذه الانتخابات.


الكلمات المفتاحية : الإتحاد الإفريقي, جيبوتي, مناصب


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة