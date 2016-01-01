جيش موريتانيا يحتفي بمرور 56 عاما على تأسيسه





تم اليوم الجمعة بمقر قيادة الأركان العامة للجيوش في ولاية نواكشوط الغربية حفل رفع العلم الوطني بمناسبة مرور 56 عاما على تأسيس القوات المسلحة الوطنية ، تحت إشراف وزير الدفاع الوطني جالو مامادو باتيا رفقة قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد .





واستعرض الوزير رفقة قائد الأركان العامة للجيوش تشكيلات من القوات المسلحة وقوات الامن، أدت لهما تحية الشرف قبل أن يصافح الوزير قائد اركان الجيش الجوي وقادة المكاتب والمديريات بقيادة الأركان العامة للجيوش و عددا من القادة في جهازي الدرك والحرس الوطنيين والملحقين العسكريين وقدماء قادة الأركان والضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين من القوات المسلحة.







وحضر حفل رفع العلم، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وعدد من قادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن والجمارك الوطنية و والي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية وحاكم لكصر وعمدة بلديتها وعدد من الشخصيات العسكرية.

