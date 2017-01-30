"حافة حادة لنصف صحن مكسور" ديوان جديد



أصدرت الشاعرة والقاصة المغربية منى وفيق ديواناً شعرياً جديداً يحمل عنوان "حافّة حادّة لنصف صحن مكسور"، عن دار روافد للنشر والتوزيع بالقاهرة.



وتعد منى وفيق كاتبة شابة وإعلامية مغربية، سبق وأن أصدرت العديد من الأعمال من بينها المجموعة القصصية "نعناع، شمع وموت" عن دار شرقيات المصرية، و"لعب دوت كوم، مجموعة قصصية" عن دار آفاق المصرية.



كما أن دواوينها الشعرية عديدة من أبرزها "فانيليا سمراء – ديوان" عن دار أزمنة الأردنية، و"نيون أحمر – ديوان" عن دار النهضة العربية بيروت.



وتراوح قصائد الديوان الجديد، الذي يقع في 189 صفحة، بين قصائد متوسطة وقصيرة.

