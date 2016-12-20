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حالات إغماء خلال تفريق متظاهرين في ساحة بن عباس


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 - 13:40



حالات إغماء خلال تفريق متظاهرين في ساحة بن عباس
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شهدت ساحة ابن عباس والشوارع القريبة من المحكمة العليا بنواكشوط، مناوشات بين عناصر شرطة مكافحة الشغب، ومئات المتظاهرين المطالبين بتأكيد حكم الإعدام في حق كاتب المقال المسيء ، بعد قرار المحكمة العليا تمديد المداولات في قضية المسيء.


وتعرض بعض المتظاهرين لحالات اختناق واغماء ، بسبب الكثافة الدخانية للقنابل المسيلة للدموع، التي استخدمتها الشرطة لتفريق المتظاهرين.


وقررت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة المداولات في قضية كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أجل غير مسمى. 

وقالت المحكمة إن سبب تأجيل البت في القضية، هو الرغبة في "المزيد من الدراسة والتأمل"، من دون أن تحدد موعداً جديداً لإصدار الحكم



الكلمات المفتاحية : محكمة, مظاهرات, ولد امخيطير


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