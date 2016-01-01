حجب جائزتين في مسابقة خلق الشركات الناشئة

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حجب جائزتين في مسابقة خلق الشركات الناشئة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 2 نونبر 2016 - 21:30



حجب جائزتين في مسابقة خلق الشركات الناشئة
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 فاز مشروع تطبيق العنونة الرقمية لمدينة نواكشوط، في المسابقة الوطنية لخلق الشركات الناشئة، المنظمة من طرف جامعة نواكشوط العصرية بالتعاون مع دول حورا 5 +5 لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، بعد حصوله على علامة تفوق50 نقطة .
 

فيما قررت لجنة التحكيم حجب الجائزتين الثانية والثالثة لعدم تجاوز أي من المشاريع الأخرى الحد الأدنى المطلوب.
 

ويعود هذا المشروع للشابين "فياه ولد كريكيب" و "مربم بنت بدى"، وقد سلمت لهما الجائزة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيد ولد سالم وتبلغ قيمتها المالية مليون أوقية وزعت بالتناصف بينهما.
 

وكانت لجنة تحكيم تم تشكيلها للمسابقة أعلنت في وقت سابق عبر وسائل الإعلام عن المسابقة وأعطت مهلة 45 يوما لإيداع المشاريع المترشحة، والتي وصلت 14 مشروعا تمت دراستها من قبل لجنة التحكيم.
 

وحسب رئيس لجنة تنظيم المسابقة سيدنا عالي ولد البخاري، فإن المسابقة تأتي تطبيقا لتوصيات المجلس الوزاري للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لدول الحوار 5+5 لغرب المتوسط في دورته الثانية المنعقدة في مدريد 2015. الهادفة إلى تسيير الطاقات الشبابية في مجال خلق المؤسسات الناشئة


الكلمات المفتاحية : جائزة, شركات, نواكشوط


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