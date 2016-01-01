حراس أمن في خيم الحج على مدار الساعة



اشترطت مديرية الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية على شركات ومؤسسات الطوافة وأصحاب المخيمات والحملات توفير حارس أمن مقابل كل ألف حاج، وذلك على مدار الساعة.



وأكدت المديرية على أنه يشترط في أن يكون مسؤول السلامة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد على 55 سنة.



وشددت المديرية على أن يجيد الأعمال الكهربائية وأعمال الإنقاذ والإطفاء، وألا يقل عدد الحراس المتواجدين بالمخيم في أي وقت عن 50 في المائة من إجمالي عدد الحراس للمخيم.



وتدخل هذه الإجراءات الجديدة في إطار خطة سعودية لتحسين مستوى تأمين الحجاج هذا الموسم.

