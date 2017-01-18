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حراك إفريقي في الساعات الأخيرة من مأمورية "جامي"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 18 يناير 2017 - 21:28



حراك إفريقي في الساعات الأخيرة من مأمورية "جامي"
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حراك دبلوماسي إفريقي في غامبيا، وحشد عسكري على حدودها مع السينغال، قبيل ساعات من انتهاء مأمورية الرئيس يحي جامي الذي يرفض تسليم السلطة للرئيس المنتخب "أداما بارو".

رفض يثير حفيظة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، التي أمهلت "جامي" حتى منتصف ليل الاربعا/  الخميس قبل تدخلها العسكري لازاحته من السلطة.

وفي سياق الحراك الدبلوماسي الإفريقي لحلحلة الأزمة الغامبية، حط الرئيس الموريتاني مساء اليوم بالعاصمة بانجول، في وساطة قد تكون الأخيرة الإيجاد مخرج لـ"يحي جامي"

عسكريا أعلنت السنغال عن دفعها بقوات من جيشها على حدودها مع غامبيا، استعدادا لتدخلها العسكري في حال رفض يحي جامي مغادرة السلطة .

من جهتها كشفت نيجيريا عن ارسالها مقاتلات وطائرات مع قرابة 200 جندي إلى السنغال صباح للمشاركة في القوة.

كما وضعت بعض قواتها البحرية في حالة تأهب بعد ارسالها سفينة حربية إلى لاغوس يوم أمس الثلاثاء لإجلاء مواطنيها.

ودفعت غانا قوات من المشاة أيضا للمشاركة في قوة المجموعة الاقتصادية لدول افريقيا  الايكواس.

بدوره شدد الاتحاد الأفريقي على أنه لن يعترف بـ "يحي جامي" رئيسا لغامبيا بعد انتهاء مأموريته، عند منتصف ليل الخميس .

 دوليا أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي توصل اليوم الاربعاء بمسودة قرار تقدمت به السينغال، يجيز لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس" استخدام "كافة التدابير الضرورية" لضمان انتقال السلطة في غامبيا.

ولم يطلب نص القرار بشكل مباشر السماح بنشر قوات عسكرية في غامبيا لإجبار جامي على تسليم السلطة.

في وضع كالذي تشهده غامبيا يتواصل توافد آلاف النازحين الى الجارة الوحيدة السينغال، والى غينيا بيساو، خوفا من تطور الاوضاع.

 وحسب ما أعلنت عنه خلال الأيام الأخيرة المفوضية العليا للاجئين ومصادر رسمية في غينيا بيساو فإن " آلاف من الغامبيين وصلوا إلى السنغال في الايام الاخيرة . 

والسنغال هي الجار الوحيد المرتبط بحدود برية مع غامبيا، وتشكل نقطة عبور إلزامية لآلاف اللاجئين، الذي ينتقل بعضهم إلى غينيا بيساو، بحسب مصالح الهجرة في هذا البلد المحاذي للسنغال


الكلمات المفتاحية : ازمة, سياسة, عسكر, غامبيا


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