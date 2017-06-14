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حراك فرنسي-مغربي للوساطة فى أزمة الخليج


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 14 يونيو 2017 - 10:50



حراك فرنسي-مغربي للوساطة فى أزمة الخليج
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يبدأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم  الأربعاء زيارة إلى المغرب لعقد أول لقاء مع العاهل المغربي محمد السادس، في زيارة سيتم التطرق خلالها خصوصا الى التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب وأزمة الخليج.
 
وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي إلى منطقة المغرب العربي، والثانية إلى افريقيا منذ تنصيبه،وعلى جدول مباحثات ماكرون مع العاهل المغربي، الأزمة في الخليج التي يرغب كل منهما في توحيد جهودهما للوساطة.

 وأعلن قصر الأليزيه ان "الرئيس ماكرون تحدث مع كل قادة دول المنطقة ودعا الى التهدئة، مشيرا إلى أن هذه الجهود يمكن أن تضم الى دور الوساطة الذي يريد المغرب القيام به".

وأكد البيان أن الرئيس والعاهل المغربي "يريدان تنسيق تحركاتهما لكي تكون فعالة بأكبر قدر ممكن"، وسيبحث الطرفان ايضا الأزمة فى ليبيا، إضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وكذلك الوضع في منطقة الساحل.

 وقالت الرئاسة الفرنسية إن "المغرب يقوم بمتابعة الوضع بشكل حثيث، حيث نريد دفع جهودنا الدبلوماسية قدما في الاشهر المقبلة".
 
و سيشارك ماكرون وزوجته في إفطار يقيمه العاهل المغربي على شرفهما، قبل ان يغادرا صباح اليوم التالي للعودة الى باريس.
 


الكلمات المفتاحية : أزمة, الخليج, العلاقات, المغرب, فرنسا, وساطة
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