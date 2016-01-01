حرص ألماني-موريتاني على تعزيز التعاون الاقتصادي



أكد وزير التعان والاقتصادي والتنمية الألماني كيرد مولر، عزم بلاده تعزيز وتوسيع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعهم مع موريتانيا.



الوزير الذي بدأ مساء أمس الثلاثاء زيارة لموريتانيا، التقى صباح اليوم الأربعاء بالوزير الأول يحيى ولد حدمين في مكتب الأخير بنواكشوط.



وقال الوزير الألماني في تصريح الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، بعيد اللقاء إن "ألمانيا تتطلع لوضع خبراتها في مجال تنمية الأبقار تحت تصرف موريتانيا".



كما تحدث الوزير الألماني عن أهمية "تعزيز التعاون في مجال تكوين الشباب، وتسويق الأسماك، والتصدي للتغيرات المناخية"، وفق تعبيره.



وتعد زيارة كيرد مولر، هي الأولى من نوعها لمسؤول ألماني رفيع المستوى إلى موريتانيا، منذ قرابة عقد من الزمن.

