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حركة "حماس" تصف الرئيس الموريتاني بالشجاع


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 12 نونبر 2016 - 10:40



حركة "حماس" تصف الرئيس الموريتاني بالشجاع
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أشاد مسؤول العلاقات الخارجية بحركة المقاومة الإسلامية"حماس" أسامة حمدان أمس الجمعة  بما أسماه "القرار الشجاع" الذي اتخذه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بطرد السفارة الإسرائيلية في نواكشوط.


جاء ذلك خلال  الملتقى الثاني لنصرة الشعب الفلسطيني تحت شعار"إفريقيا تجدد العهد لبيت المقدس" ، الذي ينظمه الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني . 

 

وثمن مسؤول حركة" حماس" خطاب  الرئيس الموريتاني خلال القمة العربية  المنعقدة مؤخرا في نواكشوط والذي ذكر فيه الحاضرين بمحورية القضية الفلسطينية وضرورة حلها.

 

بدوره أوضح الأمين العام للرباط النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ في كلمة بالمناسبة إلى أن الهدف من الملتقى هو تنسيق الدعم وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة من أجل تحرير الأقصى المبارك.

 

وشكر النائب الحكومة الموريتانية على الجهد الكبير الذي بذلته من أجل إنجاح الملتقى، كما شكر مختلف الوفود التي جاءت للمشاركة فيه.


بعد ذلك توالت مداخلات رؤساء الوفود المشاركة حيث أجمعوا على المطالبة بتنسيق الجهود الإفريقية لمحاربة التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا.


وسيتابع المشاركون في الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام ندوات فكرية تتناول القضية الفلسطينية كما سيتم كذلك في إطاره تنظيم سهرة فنية وأدبية.



الكلمات المفتاحية : حماس, فلسطين, ولد عبد العزيز


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