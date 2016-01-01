حريق في السجن المدني بنواكشوط إثر احتجاجات



شب حريق في السجن المدني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، المعروف بسجن السلفيين، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء.



وأكدت مصادر من السجناء في اتصال مع "صحراء ميديا" أن سجناء حق عام أضرموا النار في بعض زنازنهم بسبب رفض إدارة السجن تنفيذ مطالب لهم.



وكان بعض من سجناء الحق العام قد نفذوا إضرابا عن الطعام قبل أيام مطالبين بتحسين ظروفهم داخل السجن المدني.



وأكد المصدر أن أفرادا من الحرس تدخلوا للسيطرة على الوضع، واستخدموا مسيلات الدموع، قبل أن يقع اشتباك بالأيدي بين الحرس وسجناء سلفيين تدخلوا نصرة لزملائهم وفق تعبير المصدر.



وأكد المصدر أن سيارات الإطفاء لم تتدخل بعد للسيطرة على حريق أقدم سجون العاصمة، وأشدها حراسة.

