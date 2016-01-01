حريق في السجن المدني بنواكشوط إثر احتجاجات

عواصف رعدية تسبب خسائر مادية في نواذيبو

إتلاف كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة ألاك

عمدة عين أهل الطائع تطالب الرئيس "بمنع تكرار مأساتهم"

وزارة الصحة تكون 30 شخصا حول النظام الصحي الدولي

مؤسسة المعارضة تطالب بإعمار المناطق المنكوبة بآدرار

ناقلون يطالبون بمراجعة قانون يساوى بينهم والمهربين

نصائح طبية للحجاج قبل التوجه إلى مكة المكرمة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات

خواطر حول القمة العربية في نواكشوط

الدكتور محمد الحنفي بن دهاه
خواطر حول القمة العربية في نواكشوط
مع أنني لست سياسيا ولا مهتما بالشأن السياسي إلا أنني تابعت باهتمام بالغ مجريات القمة العربية في

الدرس التركي/ شيخنا الملقب ادوم ولد الشيخ المهدي

شيخنا الملقب ادوم ولد الشيخ المهدي
الدرس التركي/ شيخنا الملقب ادوم ولد الشيخ المهدي
 لقد أعطى الشعب التركي بدحره الانقلاب ليلة 15 يوليو 2016 درسا رائعا للعالم كله في الدفاع
Sahara Media Agency : عواصف رعدية تسبب خسائر مادية في نواذيبو https://t.co/0RDfE6omuk
الاربعاء 31 غشت - 00:23
Sahara Media Agency : إتلاف كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة ألاك https://t.co/nE8d7jtpTr
الثلاثاء 30 غشت - 22:12
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

حريق في السجن المدني بنواكشوط إثر احتجاجات


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 31 غشت 2016 - 00:27



إجراءات أمنية في محيط السجن المدني - أرشيف
إجراءات أمنية في محيط السجن المدني - أرشيف
مواضيع ذات صلة

شب حريق في السجن المدني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، المعروف بسجن السلفيين، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء.
 
وأكدت مصادر من السجناء في اتصال مع "صحراء ميديا" أن سجناء حق عام أضرموا النار في بعض زنازنهم بسبب رفض إدارة السجن تنفيذ مطالب لهم.
 
وكان بعض من سجناء الحق العام قد نفذوا إضرابا عن الطعام قبل أيام مطالبين بتحسين ظروفهم داخل السجن المدني.
 
وأكد المصدر أن أفرادا من الحرس تدخلوا للسيطرة على الوضع، واستخدموا مسيلات الدموع، قبل أن يقع اشتباك بالأيدي بين الحرس وسجناء سلفيين تدخلوا نصرة لزملائهم وفق تعبير المصدر.
 
وأكد المصدر أن سيارات الإطفاء لم تتدخل بعد للسيطرة على حريق أقدم سجون العاصمة، وأشدها حراسة.
 


الكلمات المفتاحية : السجن, السلفيين, حريق


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة