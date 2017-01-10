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حريق هائل في متجر للأفرشة بنواكشوط (صور)


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 10 يناير 2017 - 16:55



حريق هائل في متجر للأفرشة بنواكشوط (صور)
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اندلع مساء اليوم الثلاثاء حريق هائل في متجر للأفرشة بالعاصمة نواكشوط، أثار موجة من الهلع في أوساط سكان الحي القريب من المتجر.
 
ويقع المتجر الذي شب فيه الحريق بالقرب من ملتقى طرق "سيتي سمار" بمقاطعة تفرغ زينه، غربي العاصمة نواكشوط، على شارع المختار ولد داداه حيث تكثر متاجر الأفرشة.
 
وشبت النيران في المتجر الذي يحوي كميات كبيرة من مختلف أنواع الأفرشة، فيما حاول بعض المواطنين التدخل للحد من الحريق، قبل أن تصل وحدات من الحماية المدنية التي باشرت عملية إخماد النيران.
 
وتصاعدت دخان كثيف من الحريق، فيما تضررت من الدخان أحياء قريبة من المتجر.
 

حريق هائل في متجر للأفرشة بنواكشوط (صور)

حريق هائل في متجر للأفرشة بنواكشوط (صور)

حريق هائل في متجر للأفرشة بنواكشوط (صور)


الكلمات المفتاحية : حريق


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