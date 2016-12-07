حريق يوقف بث قناة خاصة في موريتانيا



توقف بث قناة "المرابطون" الخاصة في موريتانيا، مساء اليوم الأربعاء، بعد نشوب حريق هائل في واحد من أستوديوهاتها الرئيسية، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية ولا إصابات في الحريق.



وبحسب ما أكده مصدر من داخل القناة لـ"صحراء ميديا" فإن تماساً كهربائياً هو الذي سبب الحريق بحسب التحريات الأولية.



وقال أحد صحفيي القناة في اتصال مع "صحراء ميديا": "الحريق لم يخلف أي خسائر بشرية، مضيفا أن الأستوديو المخصص للبث المباشر، تعرض للحريق ما أدى إلى تلف جميع المعدات، وهو ما سبب انقطاع بث القناة".



وأشار نفس المصدر إلى أن جميع محتويات الاستديو تعرضت لأضرار كبيرة بسبب الحريق، مؤكداً أنه كان هائلاً وارتفعت ألسنة اللهب الناتج عنه في الهواء فيما تصاعدت سحب الدخان فوق الحي الذي تقع فيه القناة قبالة شارع الشيخ صباح الأحمد الصباح المؤدي إلى شاطئ الصيادين على المحيط الأطلسي.



وتعلن شبكة "صحراء ميديا"، إدارة وعمالاً، تضامنها التام مع قناة "المرابطون".

