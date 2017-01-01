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حزب إيناد: تعديل الدستور سيزيد الأمور سوء


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 26 يوليوز 2017 - 17:46



حزب إيناد: تعديل الدستور سيزيد الأمور سوء
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قال حزب التناوب الديمقراطي المعارض "إيناد" في موريتانيا إن "التعديلات الدستورية المقبلة لن تزيد الأمور في البلد إلا سوءا، معتبرا أنها تخل بمبدأ  توزيع السلطات بين المؤسسات و توازنها.


جاء ذلك في تصريح للأمين العام لحزب "إيناد " سيدي ولد الكوري أكد فيه أن "النظام القائم لا يمت بأية صلة للديمقراطية، فهو منفرد بالسلطة ،منفرد برأيه" .

وأضاف ولد الكوري أن تنسيقية المعارضة الديمقراطية " قررت مقاطعة  هذا الاستفتاء الذي تسخر له  كل وسائل الدولة من سلطات عمومية وسيارات وطائرات وترهيب وترغيب   لأن نتيجته معروفة سلفا".


ووصف التعديلات الدستورية "بالغامضة والخطيرة"  وأنها "فرضت من طرف النظام على الشعب نافيا أن تكون مطلبا شعبيا كما يحاول البعض تصويرها".


وأكد القيادي في تنسيقية المعارضة أن " حل مشاكل : العطش، البطالة،انعدام الأمن  وضعف التغطية الصحية،تدني مستويات التعليم، وغلاء المعيشة  أولى من تعديل الدستور.



الكلمات المفتاحية : ايناد, حكومة, دستور
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